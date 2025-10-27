دليل الشركات
3M مدير منتج الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3M. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹1.72M - ₹2.01M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

0%

سنة 1

0%

سنة 2

100 %

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 2nd-سنة (0.00% سنوياً)

  • 100% يستحق في 3rd-سنة (100.00% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في 3M in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,135,068. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3M لوظيفة مدير منتج in India هو ₹1,496,373.

