يتراوح متوسط إجمالي تعويض محاسب in Costa Rica في 3M من CRC 10.83M إلى CRC 15.45M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3M. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

0%

سنة 1

0%

سنة 2

100 %

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 2nd-سنة (0.00% سنوياً)

  • 100% يستحق في 3rd-سنة (100.00% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب في 3M in Costa Rica تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CRC 15,449,197. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3M لوظيفة محاسب in Costa Rica هو CRC 10,827,642.

