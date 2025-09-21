F5 Networks in United States的产品经理薪酬范围从Product Manager 3级别的每year$192K到Director Product Management级别的每year$339K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$228K。 查看F5 Networks总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/21/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在F5 Networks，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
