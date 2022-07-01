Voloridge Investment Management Mức lương

Mức lương tại Voloridge Investment Management dao động từ $78,499 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $489,600 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Voloridge Investment Management . Cập nhật lần cuối: 10/17/2025