Snap Mức lương

Mức lương tại Snap dao động từ $61,215 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí An Toàn và Tin Cậy ở mức thấp đến $1,472,985 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Snap. Cập nhật lần cuối: 9/6/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Kỹ sư phần mềm thực tế ảo

Nhà khoa học nghiên cứu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Quản Lý Sản Phẩm
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Bán Hàng
Median $235K

Giám đốc tài khoản

Quản lý tài khoản

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhân Viên Tuyển Dụng
L3 $146K
L4 $162K

Chuyên viên tuyển dụng kỹ thuật

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Quản lý marketing sản phẩm

Quản Lý Chương Trình
Median $260K
Kế Toán
Median $150K

Kế toán kỹ thuật

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $165K
Kỹ Sư Cơ Khí
Median $352K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$90.5K
Phát Triển Kinh Doanh
$304K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$79.9K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$144K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$302K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$234K
Kỹ Sư Phần Cứng
$144K
Pháp Lý
$120K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$377K
Vận Hành Marketing
$176K
Kỹ Sư Quang Học
$527K
Quản Lý Đối Tác
$643K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$570K
Quản Lý Dự Án
$98K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$159K
An Toàn và Tin Cậy
$61.2K
Lịch Trình Phát Hành

100%

NĂM 1

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:

  • 100% được phát hành trong 1st-NĂM (8.33% hàng tháng)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (2.77% hàng tháng)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.77% hàng tháng)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.77% hàng tháng)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

NĂM 1

33%

NĂM 2

13%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Snap, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 54% được phát hành trong 1st-NĂM (4.50% hàng tháng)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.75% hàng tháng)

  • 13% được phát hành trong 3rd-NĂM (1.08% hàng tháng)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Snap là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the L8 level với tổng thu nhập hàng năm là $1,472,985. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Snap là $302,575.

