Coinbase Mức lương

Mức lương tại Coinbase dao động từ $69,345 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $1,186,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Coinbase. Cập nhật lần cuối: 9/5/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư mật mã

Quản Lý Sản Phẩm
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Nhà thiết kế tương tác

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
M6 $560K
M7 $772K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Nhân Sự
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Quản lý marketing sản phẩm

Quản Lý Chương Trình
IC4 $163K
IC5 $193K
Quản Lý Dự Án
IC5 $213K
IC6 $346K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $214K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $175K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $477K
Pháp Lý
Median $526K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $240K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $380K
Trợ Lý Hành Chính
$143K
Vận Hành Kinh Doanh
$200K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$263K
Dịch Vụ Khách Hàng
$69.3K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$135K
Thành Công Khách Hàng
$352K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$335K
Vận Hành Marketing
$550K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$228K
Bán Hàng
$213K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$219K

Kiến trúc sư dữ liệu

Cloud Security Architect

Nghiên Cứu Viên UX
Median $262K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

100%

NĂM 1

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Coinbase, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:

  • 100% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng quý)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Coinbase, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Coinbase là Kỹ Sư Phần Mềm at the IC8 level với tổng thu nhập hàng năm là $1,186,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Coinbase là $268,745.

Tài nguyên khác