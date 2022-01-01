Danh bạ công ty
Treasure Data
Treasure Data Mức lương

Mức lương tại Treasure Data dao động từ $75,750 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức thấp đến $225,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Treasure Data. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $195K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $225K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$81.6K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$111K
Marketing
$222K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$145K
Bán Hàng
$205K
Kỹ Sư Bán Hàng
$102K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$208K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$121K
Technical Account Manager
$173K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$75.7K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Treasure Data là Quản Lý Sản Phẩm với tổng thu nhập hàng năm là $225,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Treasure Data là $159,293.

Tài nguyên khác