Treasure Data Mức lương

Mức lương tại Treasure Data dao động từ $75,750 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức thấp đến $225,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Treasure Data . Cập nhật lần cuối: 10/27/2025