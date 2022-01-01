Danh bạ công ty
Docker
Docker Mức lương

Mức lương tại Docker dao động từ $104,475 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $499,988 cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Docker. Cập nhật lần cuối: 9/12/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $262K
Kỹ Sư Bán Hàng
Median $280K
Vận Hành Kinh Doanh
$114K

Dịch Vụ Khách Hàng
$104K
Marketing
$176K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$500K
Quản Lý Sản Phẩm
$162K
Bán Hàng
$185K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$250K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$202K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Docker là Nhà Thiết Kế Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $499,988. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Docker là $193,633.

