Proofpoint Mức lương

Mức lương tại Proofpoint dao động từ $72,436 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $543,150 cho vị trí Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Proofpoint. Cập nhật lần cuối: 9/17/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kế Toán
Median $134K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $420K

Quản Lý Sản Phẩm
Median $225K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $394K
Bán Hàng
Median $142K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$79.6K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$72.4K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$112K
Nhân Sự
$169K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$265K
Marketing
$543K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$134K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$154K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$127K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$186K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Proofpoint, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Proofpoint là Marketing at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $543,150. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Proofpoint là $169,150.

Tài nguyên khác