Shopify Mức lương

Mức lương tại Shopify dao động từ $40,655 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $367,054 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Shopify. Cập nhật lần cuối: 9/19/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Kỹ sư phần mềm di động

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Quản Lý Sản Phẩm
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
L7 $264K
L8 $367K
Dịch Vụ Khách Hàng
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
L7 $221K
L8 $279K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
L5 $90.4K
L6 $121K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $97.9K
Kỹ Sư Bán Hàng
Median $151K
Vận Hành Kinh Doanh
Median $350K
Vận Hành Marketing
Median $102K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $130K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $105K

Kiến trúc sư dữ liệu

Kiến Trúc Sư Bảo Mật Đám Mây

Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
Median $106K
Nhân Sự
Median $90K
Bán Hàng
Median $87.4K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $276K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
Median $66.7K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $326K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
Median $315K
Quản Lý Chương Trình
Median $150K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $109K
Kế Toán
$89.6K
Trợ Lý Hành Chính
$41K
Tổng Thư Ký
$109K
Biên Tập Viên Nội Dung
$52.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$164K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$149K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$104K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$241K
Quản Lý Dự Án
$69.6K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $100K
Lịch Trình Phát Hành

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Shopify, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.25% hàng quý)

  • 33% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.25% hàng quý)

100%

NĂM 1

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Shopify, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:

  • 100% được phát hành trong 1st-NĂM (100.00% hàng năm)

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Shopify, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (8.25% hàng quý)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.25% hàng quý)

  • 33% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Shopify là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the L8 level với tổng thu nhập hàng năm là $367,054. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Shopify là $115,356.

Tài nguyên khác