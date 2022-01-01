Danh bạ công ty
Synopsys Mức lương

Mức lương tại Synopsys dao động từ $21,220 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Biên Tập Viên Kỹ Thuật ở mức thấp đến $413,667 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Synopsys. Cập nhật lần cuối: 9/16/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Cứng
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Kỹ sư ASIC

Kỹ sư SoC

Kỹ sư FPGA

Kỹ Sư Phần Mềm
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Nhà khoa học nghiên cứu

Quản Lý Sản Phẩm
69 $284K
100 $343K

Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $121K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
69 $317K
100 $414K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $310K

Kiến trúc sư dữ liệu

Kiến Trúc Sư Bảo Mật Đám Mây

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $45.5K
Kỹ Sư Điện
Median $326K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $145K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
Median $330K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $154K
Bán Hàng
Median $331K
Quản Lý Chương Trình
Median $357K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$140K
Dịch Vụ Khách Hàng
$87.1K
Thành Công Khách Hàng
$90.5K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$45.2K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$159K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$151K
Nhân Sự
$270K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$34.6K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$257K
Marketing
$175K
Kỹ Sư Cơ Khí
$39.9K
Quản Lý Dự Án
$146K
Kỹ Sư Bán Hàng
$120K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$21.2K
Nghiên Cứu Viên UX
$193K
Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Synopsys, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Synopsys là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the 100 level với tổng thu nhập hàng năm là $413,667. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Synopsys là $166,156.

