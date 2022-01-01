Danh bạ công ty
Guidewire Software
Guidewire Software Mức lương

Mức lương tại Guidewire Software dao động từ $16,768 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $371,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Guidewire Software. Cập nhật lần cuối: 10/19/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $256K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $371K

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $230K

Data Architect

Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $122K
Bán Hàng
Median $313K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $204K
Median $204K
Kế Toán
$263K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$16.8K
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
$176K
Marketing
$231K
Vận Hành Nhân Sự
$277K
$277K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$193K
$193K
Quản Lý Sản Phẩm
$137K
$137K
Quản Lý Chương Trình
$249K
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
$27.7K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

24%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Guidewire Software, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 24% được phát hành trong 4th-NĂM (6.00% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Guidewire Software là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $371,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Guidewire Software là $218,891.

