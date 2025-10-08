Thu nhập Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng in United States tại Roblox dao động từ $189K mỗi year cho IC1 đến $470K mỗi year cho IC6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $350K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Roblox. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
45%
NĂM 1
35%
NĂM 2
20%
NĂM 3
Tại Roblox, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
45% được phát hành trong 1st-NĂM (11.25% hàng quý)
35% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.75% hàng quý)
20% được phát hành trong 3rd-NĂM (5.00% hàng quý)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại Roblox, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (8.25% hàng quý)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.25% hàng quý)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.25% hàng quý)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Roblox, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.