Dropbox Mức lương

Mức lương tại Dropbox dao động từ $85,576 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $884,238 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Dropbox. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Nhà thiết kế tương tác

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Quản Lý Sản Phẩm
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
IC3 $253K
IC4 $314K
Nhân Viên Tuyển Dụng
IC3 $154K
IC4 $212K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $240K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
Median $426K
Quản Lý Chương Trình
Median $157K
Bán Hàng
Median $180K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $171K

Kiến trúc sư dữ liệu

Kiến Trúc Sư Bảo Mật Đám Mây

Trợ Lý Hành Chính
$104K
Vận Hành Kinh Doanh
$191K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$151K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$198K
Phát Triển Kinh Doanh
$428K
Tổng Thư Ký
$111K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$134K
Dịch Vụ Khách Hàng
$85.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$197K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$667K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$96.5K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$222K
Kỹ Sư Phần Cứng
$308K
Nhân Sự
$343K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$145K
Pháp Lý
$196K
Vận Hành Marketing
$180K
Quản Lý Đối Tác
$98.6K
Kỹ Sư Bán Hàng
$365K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$319K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Dropbox, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Dropbox là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the M6 level với tổng thu nhập hàng năm là $884,238. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Dropbox là $242,822.

