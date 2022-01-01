Danh bạ công ty
Pinterest
Pinterest Mức lương

Mức lương tại Pinterest dao động từ $16,080 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức thấp đến $1,154,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Pinterest. Cập nhật lần cuối: 8/26/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Quản Lý Sản Phẩm
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Bán Hàng
Median $204K

Quản lý tài khoản

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $265K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $300K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $152K
Quản Lý Dự Án
Median $156K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $275K
Vận Hành Kinh Doanh
Median $213K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $152K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $525K
Marketing
Median $261K
Quản Lý Chương Trình
Median $174K
Nhân Sự
Median $160K
Kế Toán
$715K

Kế toán kỹ thuật

Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$176K
Phát Triển Kinh Doanh
$157K
Tổng Thư Ký
$211K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$896K
Dịch Vụ Khách Hàng
$56.5K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$196K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$55.2K
Pháp Lý
$117K
Vận Hành Marketing
$16.1K
Quản Lý Đối Tác
$91.6K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$249K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$76.2K
Kỹ Sư Bán Hàng
$219K
Tổng Phần Thưởng
$283K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$159K
Lịch Trình Phát Hành

50%

NĂM 1

33%

NĂM 2

17%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Pinterest, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 50% được phát hành trong 1st-NĂM (12.50% hàng quý)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.25% hàng quý)

  • 17% được phát hành trong 3rd-NĂM (4.25% hàng quý)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Pinterest, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Pinterest, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Pinterest is Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the M18 level with a yearly total compensation of $1,154,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pinterest is $248,750.

