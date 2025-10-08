Thu nhập Data Architect in United States tại Dropbox dao động từ $300K mỗi year cho IC2 đến $336K mỗi year cho IC4. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Dropbox. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$300K
$193K
$84.4K
$22.2K
IC3
$257K
$167K
$65.3K
$24.3K
IC4
$336K
$192K
$123K
$21K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Dropbox, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)