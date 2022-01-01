Danh bạ công ty
Airbnb

Airbnb Mức lương

Mức lương tại Airbnb dao động từ $33,473 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $836,108 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Airbnb. Cập nhật lần cuối: 9/4/2025

Logo Airbnb

$57K

Kỹ Sư Phần Mềm
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Kỹ sư Android

Kỹ sư phần mềm di động

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Quản Lý Sản Phẩm
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
M1 $602K
M2 $765K
Nhân Viên Tuyển Dụng
G8 $189K
G9 $209K

Chuyên viên tuyển dụng kỹ thuật

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
L5 $349K
L6 $499K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $301K
Quản Lý Dự Án
Median $200K
Marketing
Median $300K
Quản Lý Chương Trình
Median $330K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $33.5K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $157K
Pháp Lý
Median $275K

Cố vấn pháp lý

Bán Hàng
Median $100K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $620K
Trợ Lý Hành Chính
Median $155K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $130K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $230K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $340K
Kế Toán
$190K

Kế toán kỹ thuật

Vận Hành Kinh Doanh
$349K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$267K
Biên Tập Viên Nội Dung
$246K
Nhân Sự
$126K
Vận Hành Marketing
$367K
Kỹ Sư Cơ Khí
$295K
Vận Hành Nhân Sự
$402K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$348K
Vận Hành Doanh Thu
$266K
Kỹ Sư Bán Hàng
$71.5K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$117K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

35%

NĂM 1

30%

NĂM 2

20%

NĂM 3

15%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Airbnb, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 35% được phát hành trong 1st-NĂM (8.75% hàng quý)

  • 30% được phát hành trong 2nd-NĂM (7.50% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 15% được phát hành trong 4th-NĂM (3.75% hàng quý)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Airbnb, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Airbnb, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Airbnb là Kỹ Sư Phần Mềm at the G11 level với tổng thu nhập hàng năm là $836,108. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Airbnb là $301,000.

