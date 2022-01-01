Thư Mục Công Ty
Roblox
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Roblox Mức lương

Khoảng lương Roblox từ $19,386 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà thiết kế đồ họa ở mức thấp nhất đến $1,200,556 cho Kỹ sư phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Roblox. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư mạng

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư an ninh phần mềm

Kỹ sư độ tin cậy trang web

Kỹ sư phần mềm trò chơi video

Quản lý sản phẩm
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Nhà tuyển dụng
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Nhà tuyển dụng kỹ thuật

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Nhà thiết kế sản phẩm
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhà khoa học dữ liệu
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Nhà phân tích tài chính
Median $185K
Marketing
Median $260K
Trợ lý hành chính
$141K
Nhà phân tích kinh doanh
$161K
Quản lý khoa học dữ liệu
$564K
Nhà thiết kế đồ họa
$19.4K
Nhân sự
$281K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$275K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$467K
Quản lý chương trình
$296K
Chuyên viên an ninh mạng
$318K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$274K
Nhà văn kỹ thuật
$191K
Niềm tin và an toàn
$228K
Nhà đầu tư mạo hiểm
$653K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Roblox, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 3 năm:

  • 33% được trao quyền trong 1st-NĂM (8.25% hàng quý)

  • 33% được trao quyền trong 2nd-NĂM (8.25% hàng quý)

  • 33% được trao quyền trong 3rd-NĂM (8.25% hàng quý)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Roblox, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Ghé thăm cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Ghé thăm ngay!

Câu hỏi thường gặp

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Roblox er Kỹ sư phần mềm at the TD1 level með árlegum heildarbótum upp á $1,200,556. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Roblox er $332,693.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Roblox

Các công ty liên quan

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác