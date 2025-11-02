Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại Indeed dao động từ $97.7K mỗi year cho L1 đến $214K mỗi year cho L3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $158K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Indeed. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
$97.7K
$87.2K
$4K
$6.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L2-II
$142K
$112K
$14.2K
$16.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Indeed, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.4%
NĂM 3
Tại Indeed, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)
33.4% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.35% hàng quý)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.