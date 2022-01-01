Glassdoor Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại Glassdoor dao động từ $11,551 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $342,705 cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Glassdoor. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $192K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Manager $333K
Senior Manager $311K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $190K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $153K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $254K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$205K
Thành Công Khách Hàng
$122K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$129K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$250K
Vận Hành Marketing
$343K
Quản Lý Chương Trình
$279K
Quản Lý Dự Án
$110K
Bán Hàng
$11.6K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$139K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Glassdoor là Vận Hành Marketing at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $342,705. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Glassdoor là $192,000.

