Rally Health Mức lương

Khoảng lương Rally Health từ $89,445 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhân sự ở mức thấp nhất đến $321,300 cho Nhà khoa học dữ liệu ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Rally Health. Cập nhật lần cuối: 8/20/2025

$160K

Nhà khoa học dữ liệu
$321K
Nhân sự
$89.4K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $153K

Quản lý sản phẩm
Median $210K
Nhà tuyển dụng
$156K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $305K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$219K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
Options

Tại Rally Health, Options tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (12.50% nửa năm một lần)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (12.50% nửa năm một lần)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (12.50% nửa năm một lần)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (12.50% nửa năm một lần)

Câu hỏi thường gặp

O cargo mais bem pago reportado na Rally Health é Nhà khoa học dữ liệu at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $321,300. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rally Health é $210,000.

