Tổng thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Highspot là $245K mỗi year cho Senior Manager. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $230K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Highspot. Cập nhật lần cuối: 12/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$245K
$245K
$0
$0
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Highspot, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Highspot, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
