Pluralsight Mức lương

Mức lương tại Pluralsight dao động từ $62,559 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức thấp đến $425,850 cho vị trí Thành Công Khách Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Pluralsight. Cập nhật lần cuối: 11/28/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $157K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $86K
Thành Công Khách Hàng
$426K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
$80K
Vận Hành Tiếp Thị
$102K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$241K
Quản Lý Dự Án
$87.1K
Bán Hàng
Median $125K
Kỹ Sư Bán Hàng
$136K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$62.6K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$136K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$116K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Pluralsight, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Pluralsight là Thành Công Khách Hàng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $425,850. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Pluralsight là $135,675.

Tài nguyên khác

