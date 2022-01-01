Pluralsight Mức lương

Mức lương tại Pluralsight dao động từ $62,559 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức thấp đến $425,850 cho vị trí Thành Công Khách Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Pluralsight . Cập nhật lần cuối: 11/28/2025