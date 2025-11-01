Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Grainger dao động từ $264K mỗi year cho Senior Software Engineering Manager đến $340K mỗi year cho Director. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $230K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Grainger. Cập nhật lần cuối: 11/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
