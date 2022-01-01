Danh bạ công ty
Texas Instruments
Texas Instruments Mức lương

Mức lương tại Texas Instruments dao động từ $2,448 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm ở mức thấp đến $295,470 cho vị trí Pháp Lý ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Texas Instruments. Cập nhật lần cuối: 12/1/2025

Kỹ Sư Phần Cứng
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Kỹ sư tương tự

Kỹ sư ASIC

Kỹ sư SoC

Kỹ sư phần cứng nhúng

Kỹ Sư Phần Mềm
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm hệ thống nhúng

Kỹ Sư Điện
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Kỹ Sư Cơ Khí
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Kỹ sư sản xuất

Kỹ sư thiết kế

Kỹ sư thử nghiệm

Kỹ sư bảo trì

Tiếp Thị
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Kỹ Sư Hóa Học
Median $113K

Kỹ sư quy trình

Kỹ sư cơ sở vật chất

Bán Hàng
26 $196K
28 $249K

Đại diện bán hàng thực địa

Quản Lý Dự Án
Median $185K
Kỹ Sư Bán Hàng
24 $156K
26 $191K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $125K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $97.4K
Quản Lý Chương Trình
Median $252K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $105K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $259K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $86K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $156K
Kế Toán
$45.2K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$227K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$86.3K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$112K
Quản Lý Cơ Sở Vật Chất
$206K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$128K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$106K
Nhân Sự
$88.9K
Pháp Lý
$295K
Vận Hành Tiếp Thị
$45.5K
Kỹ Sư Vật Liệu
$161K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$69.6K
Quản Lý Sản Phẩm
$72.8K
Quản Lý Tài Khoản Kỹ Thuật
$203K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$207K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$2.4K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

0%

NĂM 1

0%

NĂM 2

0%

NĂM 3

100%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Texas Instruments, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 0% được phát hành trong 1st-NĂM (0.00% hàng năm)

  • 0% được phát hành trong 2nd-NĂM (0.00% hàng năm)

  • 0% được phát hành trong 3rd-NĂM (0.00% hàng năm)

  • 100% được phát hành trong 4th-NĂM (100.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Texas Instruments là Pháp Lý at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $295,470. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Texas Instruments là $124,324.

Tài nguyên khác

