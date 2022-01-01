Gilead Sciences Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại Gilead Sciences dao động từ $89,550 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm ở mức thấp đến $349,238 cho vị trí Phát Triển Doanh Nghiệp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Gilead Sciences. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $140K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $223K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $210K

Quản Lý Chương Trình
Median $212K
Quản Lý Dự Án
Median $178K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $263K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $220K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $170K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $295K
Kỹ Sư Y Sinh
$151K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$349K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$208K
Pháp Lý
$291K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$156K
Vận Hành Marketing
$141K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$203K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$182K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$182K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$254K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$244K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$89.6K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Gilead Sciences, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

