Regeneron Mức lương

Mức lương tại Regeneron dao động từ $75,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Y Sinh ở mức thấp đến $238,085 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Regeneron. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $210K
Kỹ Sư Y Sinh
Median $75K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $105K

Kỹ Sư Điều Khiển
$89.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$109K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$199K
Kỹ Sư Điện
$117K
Người Sáng Lập
$96.5K
Kỹ Sư Cơ Khí
$111K
Quản Lý Sản Phẩm
$199K
Quản Lý Chương Trình
$181K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$238K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$184K
Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Regeneron là Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $238,085. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Regeneron là $117,316.

