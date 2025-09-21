Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United States tại F5 Networks dao động từ $192K mỗi year cho Product Manager 3 đến $339K mỗi year cho Director Product Management. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $228K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của F5 Networks. Cập nhật lần cuối: 9/21/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại F5 Networks, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
