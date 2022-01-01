Citrix Mức lương

Mức lương tại Citrix dao động từ $25,125 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $224,420 cho vị trí Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Citrix. Cập nhật lần cuối: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.
33.33%
NĂM 1
33.33%
NĂM 2
33.33%
NĂM 3
Tại Citrix, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.33% hàng năm)
33.33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.33% hàng năm)
33.33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.33% hàng năm)
Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.