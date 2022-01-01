Danh bạ công ty
Citrix
Citrix Mức lương

Mức lương tại Citrix dao động từ $25,125 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $224,420 cho vị trí Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Citrix. Cập nhật lần cuối: 10/17/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Quản Lý Sản Phẩm
Median $220K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Marketing
Median $182K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $123K

Cloud Architect

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$121K
Dịch Vụ Khách Hàng
$25.1K
Thành Công Khách Hàng
$63.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$25.3K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$94.4K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$189K
Vận Hành Marketing
$111K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$180K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$224K
Quản Lý Chương Trình
$148K
Kỹ Sư Bán Hàng
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$79.2K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$28.2K
Lịch Trình Phát Hành

33.33%

NĂM 1

33.33%

NĂM 2

33.33%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Citrix, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.33% hàng năm)

  • 33.33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.33% hàng năm)

  • 33.33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.33% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Citrix là Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $224,420. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Citrix là $102,458.

