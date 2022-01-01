F5 Networks Mức lương

Khoảng lương F5 Networks từ $96,393 trong tổng thu nhập hàng năm cho Technical Account Manager ở mức thấp nhất đến $368,333 cho Vận hành kinh doanh ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của F5 Networks. Cập nhật lần cuối: 8/24/2025
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại F5 Networks, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:
25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được trao quyền trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
