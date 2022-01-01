Thư Mục Công Ty
F5 Networks
F5 Networks Mức lương

Khoảng lương F5 Networks từ $96,393 trong tổng thu nhập hàng năm cho Technical Account Manager ở mức thấp nhất đến $368,333 cho Vận hành kinh doanh ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của F5 Networks. Cập nhật lần cuối: 8/24/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư mạng

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Quản lý sản phẩm
Median $225K
Marketing
Median $213K

Kỹ sư bán hàng
Median $262K
Chuyên viên an ninh mạng
Median $111K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $296K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $200K
Nhà tuyển dụng
Median $153K
Bán hàng
Median $238K
Quản lý chương trình kỹ thuật
Median $201K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $213K
Vận hành kinh doanh
$368K
Nhà phân tích kinh doanh
$117K
Dịch vụ khách hàng
$107K
Nhà phân tích dữ liệu
$106K
Nhà phân tích tài chính
$115K
Kỹ sư phần cứng
$163K
Nhân sự
Median $195K
Vận hành marketing
$166K
Quản lý chương trình
$230K
Quản lý dự án
$110K
Kiến trúc sư giải pháp
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Nhà văn kỹ thuật
$169K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại F5 Networks, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại F5 Networks là Vận hành kinh doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $368,333. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại F5 Networks là $195,000.

