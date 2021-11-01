Danh bạ công ty
Aflac
Aflac Mức lương

Mức lương tại Aflac dao động từ $54,725 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $302,504 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Aflac. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Trợ Lý Hành Chính
$60.3K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$303K
Nhân Sự
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$101K
Kỹ Sư Phần Mềm
$103K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$156K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Aflac là Nhà Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $302,504. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Aflac là $101,505.

