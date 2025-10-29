Каталог компаній
Xoriant
Xoriant Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Xoriant становить ₹1.72M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xoriant. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Загалом за рік
₹1.72M
Рівень
L2
Базова зарплата
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Xoriant?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Xoriant in India складає річну загальну компенсацію ₹3,421,889. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xoriant для позиції Інженер-програміст in India складає ₹1,722,090.

Інші ресурси