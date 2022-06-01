Каталог компаній
3Pillar Global
3Pillar Global Зарплати

Зарплата 3Pillar Global варіюється від $46,892 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $217,905 для Успіх клієнтів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 3Pillar Global. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $47.9K

Full-Stack програмний інженер

Успіх клієнтів
$218K
Продукт-дизайнер
$164K

Продукт-менеджер
$46.9K
Проєктний менеджер
$51.1K
Продажі
$80.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$60.4K
Технічний програмний менеджер
$107K
Поширені запитання

