Каталог компаній
Workday
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Фінансовий аналітик

  • Всі зарплати Фінансовий аналітик

Workday Фінансовий аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Фінансовий аналітик in United States у Workday становить $294K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Workday
Principal Procurement Manager
San Francisco, CA
Загалом за рік
$294K
Рівень
P5
Базова зарплата
$218K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$26K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Workday?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Фінансовий аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Workday in United States складає річну загальну компенсацію $626,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Workday для позиції Фінансовий аналітик in United States складає $276,800.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Workday

Схожі компанії

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси