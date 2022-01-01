Каталог компаній
Palantir
Palantir Зарплати

Зарплата Palantir варіюється від $77,113 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $408,000 для IT-спеціаліст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Palantir. Останнє оновлення: 8/26/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $255K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер передового розгортання

Розвиток бізнесу
Median $150K
Технічний програмний менеджер
Median $205K

Продукт-менеджер
Median $200K
Архітектор рішень
Median $177K
Дата-сайентист
Median $183K
Продукт-дизайнер
Median $175K
Програмний менеджер
Median $180K
Проєктний менеджер
Median $150K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $300K
Бухгалтер
$126K

Технічний бухгалтер

Адміністративний асистент
$77.1K
Бізнес-операції
$241K
Бізнес-аналітик
$141K
Корпоративний розвиток
$132K
Управління персоналом
$104K
IT-спеціаліст
$408K
Юридичний відділ
$255K
Менеджмент-консультант
$164K
Маркетинг
$134K
Менеджер з продуктового дизайну
$302K
Рекрутер
$165K
Продажі
$137K
Інженер з продажів
$147K
Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Palantir RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 4th-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 5th-РІК (1.67% щомісячно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Palantir RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Palantir RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Palantir - це IT-спеціаліст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $408,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Palantir складає $170,357.

