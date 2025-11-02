Каталог компаній
Середня загальна компенсація Менеджер бізнес-операцій у Workday варіюється від PLN 200K до PLN 280K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер бізнес-операцій в Workday складає річну загальну компенсацію PLN 280,041. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Workday для позиції Менеджер бізнес-операцій складає PLN 200,030.

