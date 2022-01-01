Каталог компаній
Waymo Зарплати

Зарплата Waymo варіюється від $59,623 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $950,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Waymo. Останнє оновлення: 8/28/2025

$160K

Інженер-програміст
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер виробництва

Системний інженер

Науковець-дослідник

Технічний програмний менеджер
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Дата-сайентист
L4 $255K
L5 $339K

Інженер з апаратного забезпечення
L5 $394K
L6 $479K
Продукт-менеджер
Median $418K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $950K
Програмний менеджер
Median $194K
Управління персоналом
Median $145K
Рекрутер
Median $173K
Інженер-механік
Median $378K
Бухгалтер
$98K

Технічний бухгалтер

Менеджер бізнес-операцій
$358K
Бізнес-аналітик
$392K
Розвиток бізнесу
$510K
Менеджер з науки про дані
$390K
Фінансовий аналітик
$265K
IT-спеціаліст
$59.6K
Маркетингові операції
$209K
Продукт-дизайнер
$118K
Проєктний менеджер
$543K
UX-дослідник
$125K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
WMU

У Waymo WMUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Waymo - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $950,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Waymo складає $338,893.

Інші ресурси