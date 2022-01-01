Каталог компаній
Tango
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Tango Зарплати

Зарплата Tango варіюється від $42,210 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $92,852 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Tango. Останнє оновлення: 10/12/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $86.4K
Аналітик даних
$66.1K
Дата-сайентист
$51.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Маркетингові операції
$90.1K
Продукт-дизайнер
$42.2K
Продукт-менеджер
$92.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tango Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Tango - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $92,852. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tango складає $76,265.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Tango

Схожі компанії

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси