Компенсація Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у VMware варіюється від $155K за year для P1 до $601K за year для Senior Staff Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $255K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
P1(Початковий рівень)
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
P2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
P3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
P4
$265K
$197K
$46.4K
$21K
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)



Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Програмний інженер виробництва

Інженер надійності сайту

Системний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at VMware in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $600,714. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Інженер-програміст role in San Francisco Bay Area is $220,000.

