LivePerson Зарплати

Зарплата LivePerson варіюється від $24,097 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $402,000 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LivePerson. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $86.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $184K
Технічний програмний менеджер
Median $400K

Продукт-дизайнер
Median $132K
Адміністративний асистент
$24.1K
Бізнес-аналітик
$54.8K
Обслуговування клієнтів
$137K
Аналітик даних
$62.4K
Менеджер з науки про дані
$235K
Дата-сайентист
Median $142K
Управління персоналом
$143K
IT-спеціаліст
$252K
Маркетинг
$120K
Продукт-менеджер
$132K
Програмний менеджер
$201K
Проєктний менеджер
$402K
Рекрутер
$166K
Архітектор рішень
$135K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в LivePerson - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $402,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в LivePerson складає $139,395.

