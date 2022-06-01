Каталог компаній
Verbit
Verbit Зарплати

Зарплата Verbit варіюється від $32,238 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $162,670 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Verbit. Останнє оновлення: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продукт-менеджер
$130K
Рекрутер
$32.2K
Інженер-програміст
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$109K
Не знаходите свою посаду?

Не знаходите свою посаду?


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Verbit - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $162,670. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Verbit складає $119,343.

