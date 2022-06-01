Verbit Зарплати

Зарплата Verbit варіюється від $32,238 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $162,670 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Verbit . Останнє оновлення: 10/16/2025