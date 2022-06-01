WSO2 Зарплати

Каталог компаній
Зарплата WSO2 варіюється від $7,914 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $203,975 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників WSO2. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $20K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
$7.9K
Архітектор рішень
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

The highest paying role reported at WSO2 is Архітектор рішень at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WSO2 is $20,028.

