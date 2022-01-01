Каталог компаній
UPMC
UPMC Зарплати

Зарплата UPMC варіюється від $75,375 загальної компенсації на рік для Проєкт-менеджер на нижньому рівні до $175,000 для Актуарій на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників UPMC. Останнє оновлення: 11/16/2025

Інженер-програміст
Median $93K
Актуарій
Median $175K
Бухгалтер
$78.4K

Бізнес-аналітик
Median $80K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$89.6K
Продакт-дизайнер
$121K
Менеджер продакт-дизайну
$134K
Продакт-менеджер
$112K
Проєкт-менеджер
$75.4K
Аналітик кібербезпеки
$85.4K
Технічний програм-менеджер
$102K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в UPMC - це Актуарій з річною загальною компенсацією $175,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в UPMC складає $93,000.

