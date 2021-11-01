Fresenius Зарплати

Зарплата Fresenius варіюється від $75,170 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $213,925 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fresenius . Останнє оновлення: 10/18/2025