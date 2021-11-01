Каталог компаній
Fresenius
Fresenius Зарплати

Зарплата Fresenius варіюється від $75,170 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $213,925 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fresenius. Останнє оновлення: 10/18/2025

Інженер-механік
$89.6K
Продукт-менеджер
$156K
Проєктний менеджер
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Інженер-програміст
$75.2K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Fresenius - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $213,925. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fresenius складає $122,663.

