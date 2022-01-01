Довідник компаній
Tempus
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Tempus Зарплати

Діапазон зарплат Tempus коливається від $29,108 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $256,275 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Tempus. Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $185K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Менеджер продукту
Median $152K
Адміністративний асистент
$29.1K
Бізнес-аналітик
$68.6K
Обслуговування клієнтів
$56.8K
Успіх клієнта
$69.7K
Аналітик даних
$79.6K
Менеджер програми
$84.6K
Продажі
$256K
Аналітик кібербезпеки
$140K
Технічний письменник
$76.4K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Tempus RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

Il ruolo più pagato segnalato in Tempus è Продажі at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $256,275. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Tempus è di $128,945.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Tempus

Пов'язані компанії

  • Expedition Tech
  • SailPoint
  • Simon Data
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси