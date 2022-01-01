Довідник компаній
Tempus
    • Про

    Tempus is a technology company that has built the world’s largest library of clinical and molecular data and an operating system to make that data accessible and useful, starting with cancer.

    https://tempus.com
    Веб-сайт
    2015
    Рік заснування
    1,500
    Кількість працівників
    $250M-$500M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

