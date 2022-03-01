Schrödinger Зарплати

Зарплата Schrödinger варіюється від $29,678 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $207,060 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Schrödinger . Останнє оновлення: 11/15/2025