Schrödinger
Schrödinger Зарплати

Зарплата Schrödinger варіюється від $29,678 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $207,060 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Schrödinger. Останнє оновлення: 11/15/2025

Інженер-програміст
Median $171K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$144K
Продакт-менеджер
$207K

Проєкт-менеджер
$199K
Архітектор рішень
$29.7K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Schrödinger Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Schrödinger - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $207,060. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Schrödinger складає $171,000.

