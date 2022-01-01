Каталог компаній
Roper Technologies
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Roper Technologies Зарплати

Зарплата Roper Technologies варіюється від $2,902 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $149,250 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Roper Technologies. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Бізнес-аналітик
$63.3K
Обслуговування клієнтів
$2.9K
Дата-сайентист
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продукт-дизайнер
$80.4K
Інженер-програміст
$122K
Архітектор рішень
$149K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Den högst betalda rollen som rapporterats på Roper Technologies är Архітектор рішень at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $149,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Roper Technologies är $101,400.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Roper Technologies

Схожі компанії

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси