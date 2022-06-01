Каталог компаній
SADA Зарплати

Зарплата SADA варіюється від $21,128 загальної компенсації на рік для Копірайтер на нижньому рівні до $295,515 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SADA. Останнє оновлення: 9/9/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $175K
Архітектор рішень
Median $230K
Актуарій
$99.5K

Копірайтер
$21.1K
Обслуговування клієнтів
$40.8K
Управління персоналом
$148K
Продукт-дизайнер
$101K
Програмний менеджер
$43.4K
Проєктний менеджер
$138K
Продажі
$160K
Аналітик з кібербезпеки
$224K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$296K
Поширені запитання

Den højest betalte rolle rapporteret hos SADA er Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $295,515. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SADA er $142,973.

