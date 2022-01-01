Каталог компаній
Axoni
Axoni Зарплати

Зарплата Axoni варіюється від $155,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $165,825 для Бізнес-аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Axoni. Останнє оновлення: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
Median $155K
Бізнес-аналітик
$166K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Axoni Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Axoni - це Бізнес-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $165,825. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Axoni складає $160,413.

Інші ресурси