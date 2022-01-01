Axoni Зарплати

Зарплата Axoni варіюється від $155,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $165,825 для Бізнес-аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Axoni. Останнє оновлення: 11/17/2025
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Axoni Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
